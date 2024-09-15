أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب كوريا الشمالية (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف اليوم السبت إن زيادة إنتاج روسيا من القنابل الموجهة وكذلك شحنات ذخائر المدفعية المقدمة من كوريا الشمالية تمثل مشكلات كبيرة للقوات الأوكرانية في ساحة المعركة.

وأوضح بودانوف أن المساعدات العسكرية الكورية الشمالية لروسيا تمثل أكبر مصدر للقلق مقارنة بالدعم الذي يقدمه حلفاء موسكو الآخرون.

وقال: "إنهم يمدونها بكميات هائلة من ذخيرة المدفعية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا"، مشيرًا إلى احتدام القتال بعد شحنات من هذا النوع.

وتقول أوكرانيا والولايات المتحدة ودول أخرى ومحللون مستقلون إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يساعد روسيا في حربها على أوكرانيا بتزويدها بصواريخ وذخيرة مقابل حصول بلاده على مساعدات اقتصادية وعسكرية.

وقال بودانوف في مؤتمر في كييف إن زيادة إنتاج روسيا للقنابل الموجهة يمثل "مشكلة ضخمة للخطوط الأمامية".

وبعد أكثر من ثلاثين شهرًا من الغزو الروسي، تعاني القوات الأوكرانية من الإنهاك، وتعمل على صد التقدم الروسي نحو المدن الرئيسية في شرق البلاد. كما توغلت القوات الأوكرانية في منطقة كورسك في غرب روسيا.