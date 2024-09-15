محملة بالقمامة.. كوريا الشمالية تُرسل لجارتها الجنوبية 50 بالونًا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 50 بالونا محملة بالقمامة على كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لما أعلنته وكالة" روسيا اليوم".



وتأتي هذه الخطوة بعد 3 أيام فقط من إطلاق الشمال لبالونات مماثلة باتجاه الجنوب في يوم 11 سبتمبر، بحسب وكالة "يونهاب.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة أنه تم التأكد من أن حوالي 10 بالونات سقطت في الجزء الشمالي من إقليم غيونغغي، وسيئول، وكان معظمها يحتوي على قصاصات ورق وزجاجات بلاستيكية. ولم يتم العثور على أي مواد خطرة.

ومنذ أواخر مايو، أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات التي تحمل القمامة 19 مرة، في خطوة للرد بالمثل على المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي يرسلها ناشطون في الجنوب إلى الشمال.