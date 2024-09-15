بعد الصاروخ الباليستي الجديد.. نتنياهو يوجه تهديدا للحوثيين ويذكرهم بـ «ميناء الحديدة»

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدا لجماعة الحوثي بدفع الثمن على أي محاولة للمس بإسرائيل، مذكرا باستهداف مواقع تابعة لها في اليمن.

وقال نتنياهو، في بداية جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد: "الحوثيون يعلمون جيدا أننا نجبي ثمنا باهظا على أي محاولة للمس بنا، ومن يحتاج إلى تذكير فهو مدعو لزيارة ميناء الحديدة"، الذي تعرض لضربة إسرائيلية عنيفة قبل أسابيع، في أعقاب هجوم حوثي بمسيّرة على تل أبيب.

وفي وقت مبكر اليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في "منطقة مفتوحة" وسط البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة".

من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أنها أطلقت صاروخا بالستيا على "هدف عسكري" وسط إسرائيل.

وعن تطورات الجبهة الشمالية، قال نتنياهو إن "الوضع الحالي لن يستمر. سنفعل كل ما هو ضروري لإعادة سكاننا بأمان إلى منازلهم".

وأضاف: "زرت الشمال وأنا منتبه لسكان الشمال وأرى محنتهم، وسنفعل كل ما هو ضروري لإعادة سكاننا إلى منازلهم بسلام".

وأمس السبت، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن نتنياهو قد قرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.

ونقلت القناة عن مصادر مقربة من نتنياهو قولها إنه لم يتم تحديد موعد لعملية عسكرية، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يحدث خلال أسابيع أو حتى أشهر.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.