أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنها "تدين بشدة انفجار أجهزة اتصال يستخدمها عناصر من حزب الله في لبنان بشكل متزامن ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى"، داعية "جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس".
وقالت "ندين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان الصديق ومواطنيه والذي يمثل انتهاكا واضحا لسيادته وتحديا خطرا للقانون الدولي من خلال استخدام أسلحة غير تقليدية".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية: هجوم أجهزة الاتصال في لبنان يمثل انتهاكا واضحا لسيادته وتحديا خطرا للقانون الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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