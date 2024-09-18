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الخارجية الروسية: هجوم أجهزة الاتصال في لبنان يمثل انتهاكا واضحا لسيادته وتحديا خطرا للقانون الدولي

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنها "تدين بشدة انفجار أجهزة اتصال يستخدمها عناصر من حزب الله في لبنان بشكل متزامن ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى"، داعية "جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس".

وقالت "ندين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان الصديق ومواطنيه والذي يمثل انتهاكا واضحا لسيادته وتحديا خطرا للقانون الدولي من خلال استخدام أسلحة غير تقليدية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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