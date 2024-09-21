ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة يؤكد تزايد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ماجد عبدالفتاح، ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن قرار الجمعية العامة بإنهاء وجود إسرائيل على أراضي فلسطين خلال 12 شهرا هو قرار تاريخي، وأن حجم التأييد الدولي للقضية الفلسطينية يتزايد داخل أروقة الأمم المتحدة.

وأضاف عبدالفتاح، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة تساند لبنان وسوريا ضد أي اعتداءات يتعرضان لها.

وأكد ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين حقق أكبر عدد ممكن من الأصوات، لافتا الي تزايد حجم التأييد الدولي للقضية الفلسطينية داخل أروقة الأمم المتحدة.