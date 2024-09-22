شكرا لقرائتكم خبر عن 51 قتيلًا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم الفحم في إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة قتلى انفجار منجم الفحم الذي وقع بسبب تسرّب غاز، شرق إيران، إلى 51 شخصًا على الأقل، وإصابة نحو 20 آخرين.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن الانفجار وقع الليلة الماضية، في منجم "معدن جو" المملوك للقطاع الخاص إثر تسرّب غاز الميثان أدّى إلى الانفجار في كتلتين من المنجم.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد العمال الموجودين ناهز 70 شخصًا على الأقل.