شكرا لقرائتكم خبر عن الفيضانات غمرت المنازل.. أمطار غزيرة تضرب كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن الأمطار الغزيرة التي ضربت المناطق الجنوبية في البلاد خلفت قتيلا وأدت إلى فيضانات غمرت المزارع والطرق والمنازل وألحقت الضرر بمواقع التراث الثقافي.

وذكر مسؤولو السلامة من الكوارث أنه جرى العثور على رجل يبلغ من العمر 89 عاما ميتا في خزان في جانج هيونج بإقليم جنوب جولا، بعد سقوطه في قناة تصريف بالقرب من منزله في اليوم السابق، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتعرضت المنطقة الجنوبية الغربية لأمطار غزيرة، حيث جرى تسجيل كمية أمطار بلغت نحو 400 ملم في يوسو، وشهدت جانج هيونج، وسون تشيون، ما يزيد على 300 ملم من الأمطار منذ الخميس الماضي. هطول أمطار قياسية وتضرر أكثر من ألف وثلاثين هكتارا من الأراضي الزراعية في إقليم جنوب جولا، كما غمرت المياه 300 طن من الحبوب المخزنة في جانج هيونج.

وغمرت المياه نحو 145 منزلا وطريقا في إقليم جنوب جولا، وجرى إجلاء نحو 60 شخصا من موقع تخييم في هوا سون تخوفا من حدوث انهيارات أرضية بالقرب من ضفة نهر.

وفي جيم هيه بإقليم جنوب جيونج سانج، أدى هطول أمطار قياسية بلغت 428 ملم على مدار اليومين الماضيين إلى انهيار جزء من مقابر دايسونج دونج، وهي إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو.