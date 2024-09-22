شكرا لقرائتكم خبر عن "معارك في الجو".. روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط الطائرات المسيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أسقطت 71 من أصل 80 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا على أوكرانيا خلال الليل.

وقالت قيادة القوات الجوية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "خلال الليلة الماضية، هاجم العدو أوكرانيا بصاروخين جويين موجهين من طراز كيه إتش69/59- من المجال الجوي للأراضي المحتلة مؤقتا في منطقة لوهانسك وأطلق 80 طائرة مسيرة من طراز شاهد فوق أوكرانيا من منطقتي ييسك وكورسك الروسيتين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضافت: "نتيجة القتال المضاد للطائرات، تم إسقاط 71 طائرة مسيرة هجومية، واختفت ست طائرات مسيرة أخرى من الرادار باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية". وزارة الدفاع الروسية من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسي، أسقطت خلال الليلة الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي 5 مقاطعات روسية.

وقالت الوزارة "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية منها 6 فوق بحر آزوف، و4 فوق مقاطعة روستوف، واثنتان فوق كورسك، ومسيرة واحدة في كل من مقاطعات أستراخان وبيلجورود وفورونيج".