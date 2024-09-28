عاجل.. جيش الاحتلال: قتلنا حسن نصرالله زعيم تنظيم حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، القضاء أمس على حسن نصرالله، زعيم تنظيم حزب الله، وأحد مؤسسيه.

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي في بيانه: قضى جيش الدفاع على حسن نصر الله، كما قضى على المدعو علي كركي، قائد جبهة الجنوب في حزب الله، وعدد آخر من القادة في حزب الله.

وأضاف: لقد أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات المؤسسة الأمنية على المقر المركزي لحزب الله، الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية.

وأوضح: لقد نفذت الغارة في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر، وقاموا بتنسيق أنشطة إرهابية ضد مواطني إسرائيل.

خلال 32 سنة من قيادته لتنظيم حزب الله، كان حسن نصرالله مسؤولًا عن قتل عدد كبير من المواطنين الإسرائيليين، وجنود جيش الدفاع، بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ الآلاف من الأعمال ضد دولة إسرائيل وفي أنحاء العالم.

وأشار إلى أن نصرالله صاحب القرار الرئيسي في التنظيم وصاحب الكلمة الوحيدة والنهائية عن كل قرار استراتيجي اتخده حزب الله، وفي بعض الأحيان عن قرارات تكتيكية أيضًا.

وأردف: لقد انضمت منظمة حزب الله وزعيمها حسن نصرالله في الثامن من أكتوبر إلى الحرب ضد دولة إسرائيل، ومنذ ذلك الوقت واصل حزب الله هجماته ضد مواطني إسرائيل، وجر دولة لبنان والمنطقة إلى التصعيد.