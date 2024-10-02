استشهاد مذيعة سورية شهيرة في قصف إسرائيلي على دمشق

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت مصادر سورية، اليوم الثلاثاء، بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة في العاصمة دمشق الليلة الماضية قرب السفارة الإيرانية، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص، بينهم الإعلامية صفاء أحمد.

وجاء من المرصد السوري لحقوق الانسان أنها استهدفت عمارة سكنية في حي المزة الفاره وان الحديث يدور عن عملية تصفية محتملة.

وذكرت مصادر محلية أن ثلاثة اشخاص قُتلوا، بينهم الإعلامية الموالية لنظام الأسد صفاء أحمد، وان وتسعة اخرين جُرحوا.

من ناحيتها قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" ان وسائط الدفاع الجوي السوري "تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في مدينة دمشق ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة".

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة سانا إنه "نحو الساعة 05: 2 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالطيران الحربي والمسير من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة دمشق".

المصدر : وكالات