 خلال أقل من اسبوع.. مليشيا الحوثي تدفن 22 من عناصرها بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - دفنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال الخمسة الأيام الأخيرة في العاصمة المحتلة صنعاء ما يزيد عن 22 من عناصرها، غالبيتهم ينتحلون رتبًا عسكرية كبيرة قتلوا في ظروف غامضة.



وبحسب وسائل اعلام حوثية، فقد جرى تشييع القتلى خلال أوقات متفرقة 19 عنصرًا من عناصر الجماعة، بينهم 6 عناصر ينتحلون رتبة عميد، وعدد 3 عناصر ينتحلون رتبة رائد، تزعم المليشيا أنهم قتلوا في سبيل الدفاع عن الوطن، في الوقت الذي تشهد فيه جبهات القتال سكون من جميع الأطراف.



وأفادت مصادر محلية، أنّ غالبية القتلى الذين سقط الكثير منهم في ظروف غامضة وملابسات مجهولة، ينتحل بعضهم رتبًا عسكرية مختلفة.



وخلال الفترة الأخيرة زادت حدّة الخلافات بين الأجنحة الحوثية في العاصمة المحتلة صنعاء والمحافظات الخاضعة تحت سيطرة المليشيا، الأمر الذي زاد اتساع رقعة التصفيات والاغتيالات البينية.