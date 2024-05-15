المهرة.. منفذ شِحِن يضبط كمية أدوية أثناء محاولة تهريبها على الحدود اليمنية - العمانية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مدير عام جمرك شِحِن بمحافظة المهرة، "ثابت عوض مبارك"، عن ضبط كمية أدوية أثناء محاولة تهريبها، بجانب السياج الفاصل بين الحدود اليمنية - العمانية.

وحسب وثيقة صادرة من مدير جمرك شحن بالمهرة، "ثابت مبارك" إلى رئيس مصلحة الجمارك بعدن "عبدالحكيم القباطي" بشأن الأدوية المهرّبة التي تم ضبطها بالمنفذ.

وأشار التعميم إلى أنه "وبناء على المذكرة رقم (343) بتاريخ 9 أبريل 2024، بخصوص ضبط عدد (6) طرود عبارة عن أدوية تستخدم للحالات النفسية والعصبية ولها استخدامات أخرى باجمالي 308700 حبة صناعة هندية".

وأكد أنه "تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها عبر السياج الفاصل بين الحدود اليمنية العمانية، وبموجب محضر ضبط رقم (2) لعام 2024". مشددًا على ضرورة "منع دخول أي أدوية بأي كمية كانت ما لم تكن منقولة على حاويات مبردة".

ودعا مدير جمرك شحن، رئيس مصلحة الجمارك باتخاذ ما يلزم بشأن الأدوية المقبوضة.