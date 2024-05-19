شكرا لبحثكم عن خبر ايران تفقد رئيسها بين السماء والأرض والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - بث التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الأحد أدعية من أجل سلامة الرئيس إبراهيم رئيسي بعد تعرض طائرته الهليكوبتر لحادث.
ووفقا لوكالات الأنباء العالمية فقد فقد الرئيس الإيراني بين السماء والأرض ولا يعرف مصيره حتى الآن.
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