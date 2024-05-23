المهرة.. ضبط عصابة أثيوبية تمارس تهريب المهاجرين الأفارقة إلى دول الجوار

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط عصابة تمارس تهريب المهاجرين عبر الحدود إلى دول الجوار.

وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة ضبطت عصابة متلبسة بتهريب المهاجرين عبر الحدود من وإلى دول الجوار.

وأوضح المركز، أن العصابة التي تم ضبطها تتكون من 13 شخصا تتراوح اعمارهم بين 18–28 عاما، وجميعهم من الجنسية الأثيوبية القاطنين في منطقة شحن.

وحسب المركز، فإن الأجهزة الأمنية، احتجزت افراد العصابة المتخصصة بتهريب المهاجرين عبر الحدود مع الوسائل التي كانوا يستخدمونها في العملية للإجراءات القانونية بالجريمة المنسوبة إليهم.