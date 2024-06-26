استخدمته القسام لأول مرة.. تعرف على مواصفات صاروخ "السهم الأحمر"

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، امس الإثنين، عن استخدام صاروخ صيني الصنع موجه، يدعى "السهم الأحمر" في استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في رفح.



وبثت كتائب القسام مشاهد لاستهداف آلية هندسية من نوع "أوفك" بصاروخ موجه "السهم الأحمر" غرب منطقة تل زعرب بمدينة رفح جنوب قطاع غزة٬ حيث أصاب الصاروخ هدفه بدقة؛ ما أدى لاشتعال النار في الآلية العسكرية الإسرائيلية واستدعاء فرق إخلاء الجنود المصابين والجرحى.



صاروخ "السهم الأحمر" أو HJ-8 هو صاروخ من الجيل الثاني من الصواريخ المضادة للدبابات، وهو من فئة الصواريخ التي يتم التحكم بها بطريقة سلكية بصرية، ويتكون صاروخ السهم الأحمر من المقذوف المضاد للدروع، والمكون من رأس حربي، وصاروخ دفع بالوقود الصلب، ووحدة تحكم مرتبطة بمنصة الإطلاق عبر سلك، من أجل توجيهه إلى الهدف بصورة بصرية.



يعتبر صاروخ السهم الأحمر أحد أهم نظم الصواريخ المضادة للدبابات التي تم اعتمادها من قبل جيش التحرير الشعبي الصيني منذ أواخر الثمانينيات.



ويتم إطلاق الصاروخ من الأرض ويمكن أيضاً إطلاقه عبر مركبات قتالية أو طائرات هليكوبتر هجومية، والمثير للإعجاب أنه لا يزال قوياً في ساحة المعركة وقاتلاً للدبابات بالرغم من مرور 45 عاماً على تطويره.



في عام 1970، اقترح الفيلق الصيني المدرع لأول مرة تطوير صاروخ الماليوتكا النسخة الصينية المسماة HJ-73 وتمت الموافقة عليه لاحقاً، وتم إدخاله الخدمة تحت مسمى AFT-8 أو HJ-8.



وقد تم تطوير الصاروخ بشكل مشترك من قبل Research Institute 203 and 282nd Factory، لكن البرنامج قد توقف بسبب الاضطرابات السياسية. ولم يكتمل التطوير حتى أوائل الثمانينيات.



بعد حصوله على شهادة الدولة، دخل الصاروخ مرحلة الإنتاج الضخم في عام 1984. وهو عبارة عن صاروخ يتم تتبعه بصرياً وموجه بالأسلاك٬ حيث تم تطوير سلسلة من المتغيرات التي تمت ترقيتها منذ ذلك الحين.



يمكن اعتبار سلسلة صواريخ "السهم الأحمر" هي المكافئ الصيني لصواريخ "تاو" الأمريكية والصواريخ الفرنسية الألمانية من طراز ميلان وصواريخ هوت المضادة للدبابات.



يعتبر السهم الأحمر نظاماً صاروخياً يتم إطلاقه من خلال أنبوب، ويتم تتبعه بصرياً، وموجهاً سلكياً ومزوداً برأس حربي مضاد للدبابات HEAT.



ويعتقد العديد من الخبراء أن الصاروخ هو مزيج من ثلاثة أنظمة صواريخ غربية مضادة للدبابات تم الحصول عليها من دول في الشرق الأوسط وآسيا والتي تم فحصها بعد ذلك وهندستها وتعديلها: الحامل ثلاثي القوائم من الولايات المتحدة في نظام صواريخ تاو؛ ووحدة التحكم في التعقب من صواريخ ميلان الفرنسية/الألمانية؛ والصاروخ سوينج فاير من المملكة المتحدة.



هناك العديد من النماذج المحسّنة التي تتبع نفس تصميم الطراز الأصلي لصاروخ "السهم الأحمر" مثل HJ-8A إلى HJ-8H، كل منها يشتمل على ميزات محسّنة مقارنة بالطراز السابق.

ودخل الطراز HJ-8E الخدمة في منتصف عام 1990، ويزن 24.5 كغم، ويصل مداه إلى 4000 متر، ويمكنه أيضاً هزيمة الدروع التفاعلية المتفجرة (ERA).



تم تصميم صاروخ السهم الأحمر أو HJ-8 ليكون موثوقاً ودقيقاً، وهو الآن التسلح القياسي المضاد للدبابات على طائرات الهليكوبتر الصينية WZ-9 والروسية مي-17.



ومن مواصفات صاروخ السهم الأحمر: الوزن 25 kg، الطول 1,566مم، القطر 120مم، السرعة: 220 م/ث، اختراق الدروع: يمكن للصاروخ اختراق من 800 إلى 1100 ملم من الفولاذ، مجهز بنظام تهديف ليلي، فعال ضد الأهداف الأرضية على مسافة 4 كيلومترات.

كما أنه فعال أيضاً ضد الأهداف الجوية المنخفضة والبطيئة في نفس النطاق، والنسخة الأخيرة منه التي تم تطويرها بتوجيه ليزر نشط (أطلق وانس) في عام 2014، وحصل على تسمية جديدة HJ-12؛ لأنه أصبح من الجيل الثالث من الصواريخ المضادة للدبابات الصينية.

المصدر: عربي بوست