مخابز عدن تعلن بدء الإضراب الكلي لتثبيت تسعيرة جديدة لـ"الروتي"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت جمعية المخابز والأفران المهنية في محافظة عدن (جنوب اليمن)، بدء الاضراب الكلي والمفتوح للمخابز والأفران ابتداءً من اليوم السبت، وذلك للضغط على الجهات الحكومية للموافقة على تثبيت تسعير جديدة للروتي.



وقالت الجمعية في بيان لها ـ أطلع عليه يمن شباب نت ـ إنها تعتزم بدء إضراب شامل ومستمر من اليوم السبت، حتى يتم السماح بفتح المخابز التي تم إغلاقها في البريقة، وبيع أقراص الروتي بالسعر الجديد (100) ريال للقرص وزن (60) جراما.



وناشدت الجمعية كل الجهات ذات الاختصاص، في المجلس الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية بعدن، مراعاة أوضاع المخابز والأفران الناتجة عن زيادة أسعار المواد الداخلة في إنتاج الروتي، والهبوط المتدني لقيمة العملة المحلية.



وطالبت بإيجاد حل عاجل دائم وشامل وتحت قاعدة "لا ضرر ولا ضرار "، وبما يُنهي معاناة أصحاب المخابز والأفران ويوفر احتياجات المواطنين للقوت الرئيسي لهم "الروتي".



ونتيجة لانهيار العملة الوطنية، وتداعيات الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي على الحكومة وهجماتها المتواصلة ضد سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج، ارتفعت أسعار المواد المستوردة التي تدخل في صناعة الروتي (الدقيق ـ الزيت ـ الوقود) ونظراً لذلك لجأت المخابز إلى رفع أسعار قيمة الروتي أكثر من مرة منذ مارس الماضي لتصل إلى ذروتها الآن بمطالب الجمعية بتثبيت سعر الحبة الروتي بـ 100 ريال.



وتشهد العملة المحلية انهياراً قياسياً هو الأكبر منذ نحو عامين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ماتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وتفاقم الوضع المعيشي للمواطنين في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب المتواصلة منذ عشر سنوات.