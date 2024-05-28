بعد سنوات من السيطرة عليه.. مليشيا الحوثي تعرض منزل مستشار رئاسي للبيع

المنامة - ياسر ابراهيم - عرضت ميليشيا الحوثي الانقلابية، منزل نقيب الصحفيين اليمنيين السابق، ومدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، "نصر طه مصطفى"، في صنعاء للبيع؛ بعد سنوات من السيطرة عليه.



وعبرت "منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية" عن ادانتها لقيام الحوثيين بإجراءات نهب ومصادرة منزل " نصر طه" في منطقة حدة بأمانة العاصمة صنعاء، مؤكدة أن ذلك مخالف للدستور والقانون.



وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن "هذه الجريمة تؤكد أن سياسية مصادرة المنازل ونهبها والاعتداء عليها أصبح سلوكا ممنهجا لدى جماعة أنصار الله الحوثيين بمعاقبة كل من يختلف معها.



واعتبرت المنظمة هذه الجريمة تعديا صريحاً للقوانين اليمنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن والتزمت بأحكامها، داعية كافة منظمات المجتمع المدني والمبعوث الأممي ولجنة العقوبات الاممية إلى إدانة هذه الجريمة والسلوك الممنهج والمستمر والعمل على معاقبة المسؤولين عنها وإنصاف الضحايا.



ومصطفى هو صحفي بارز، وشغل موقع رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين، ومديراً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، كما عمل مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، ومن ثم وزيراً للإعلام في 2014.