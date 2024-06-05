قطر تطلق مشروعاً للاستجابة الصحية والتغذوية في مديرية "مقبنة" بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الهلال الأحمر القطري، الأربعاء، إطلاق مشروعاً جديداً، للاستجابة الصحية والتغذوية المتكاملة والمنقذة لحياة الأشخاص الأكثر حاجة في اليمن.



ويهدف المشروع إلى توفير الاحتياجات الطارئة والمستدامة لفائدة نحو 126 ألف نسمة من النازحين والمجتمع المضيف بالمناطق التي يصعب الوصول إليها في مديرية "مقبنة" بمحافظة تعز، وذلك بتكلفة إجماليةٍ قدرها مليون دولار أمريكي، بحسب بيان الهلال الأحمر القطري.



والمشروع- وفق البيان- يموله صندوق اليمن الإنساني، التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".



ويشمل المشروع حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والعمليات الجراحية، وتسهيل وصول الأطفال والنساء إلى خدمات التغذية الوقائية والعلاجية المنقذة للحياة.



كما يعمل المشروع على تطوير قدرات العاملين الصحيين في المرافق المستهدفة، عبر تنظيم دورات تدريبية في برامج المشورة التغذوية، والتحصين الموسع، وطرق مكافحة العدوى، والإدارة المجتمعية لمعالجة سوء التغذية الحاد وغيره.



ويدعم أيضاً، وصول العيادات المتنقلة إلى المخيمات والمناطق البعيدة والنائية، التي تنعدم فيها الخدمات الطبية؛ بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، خاصةً الصحة الإنجابية وأمراض الأطفال.



كما ينشر الرسائل التوعوية حول التغذية السليمة للرضع وطرق الوقاية من الأمراض المعدية، وتفعيل نظام الإحالة للمرضى المحتاجين لرعاية طبية متقدمة في المستشفيات والمراكز المدعومة من المشروع.



يشار إلى أنه في مارس الماضي، أعلن الهلال الأحمر القطري اعتزامه تنفيذ 71 مشروعاً صحياً وقافلة طبية خلال العام الحالي (2024)، بتكلفة إجمالية تتجاوز حاجز 15 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف توفير الرعاية الصحية للمحتاجين في المناطق المتضررة حول العالم.

