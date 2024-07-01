الجريدة: دول عربية تستفسر عن إعلان الجامعة العربية إنهاء تصنيف حزب الله إرهابياً

كشفت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت، عبر صحيفة "الجريدة" الكويتية، أن تصريحات نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي، خلال زيارته لبنان، حول أن الجامعة لم تعد تصنّف "حزب الله كتنظيم" إرهابي، أثارت استغراب دول عربية، ما دفعها إلى إرسال استفسارات للجامعة لاستيضاح الأمر.

وأوضحت المصادر أن الجامعة العربية لم تتخذ قراراً واضحاً لإلغاء القرار السابق، وهناك من يعتبر أن موقف زكي يمثل تناقضاً في توجهات الجامعة التي أقرت تصنيف "حزب الله" في اجتماع عام، بالتالي لا بد من إصدار قرار مضاد في اجتماع عام أيضاً.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك من يشير الى أن تطورات المرحلة بما في ذلك المصالحة السعودية ـ الإيرانية وما تبعها من تقارب عربي مع طهران يفرض بعض الليونة في المواقف وهو ما انعكس بما يتعلق بـ"حزب الله"، أما آخرون فيعتبرون أن حسابات مصرية خاصة بالتقارب مع إيران إضافة إلى الظروف الإقليمية والدولية المحيطة قد تكون وراء قرار الجامعة تعديل موقفها على قاعدة محاولة لعب دور مؤثر في لبنان خلال هذه المرحلة العصيبة والخوف من احتمال حصول تصعيد إسرائيلي ضد لبنان.

وكشف مصدر دبلوماسي أنه قبل حصول زيارة زكي الى بيروت حصل نقاش حول أهمية الزيارة فكان الاتجاه لدى الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط حول ضرورة الحضور على الساحة اللبنانية مادامت هناك جهات عديدة تتحرك وتتقدم بمبادرات بينما الجامعة العربية غائبة، لافتاً إلى أن القرار بالزيارة جاء وفق قاعدة أنه لا بد للجامعة أن تكون موجودة وحاضرة على الساحة اللبنانية في ظل التوترات القائمة ومخاطر التصعيد العسكري الإسرائيلي، وأنه لا يمكن ترك الفرنسيين أو الأميركيين أو الألمان وحدهم يبحثون عن صيغة لتسوية الأوضاع في لبنان.

وأشار إلى أن هناك من يظن في الجامعة العربية أنه لا بد من القيام بلعب دور مؤثر، وأن هذا الدور لا يمكن القيام به بدون التنسيق أو التواصل مع "حزب الله"، وكان المخرج بأن الجامعة ليس لديها لوائح تصنيف للتنظيمات الإرهابية.

وكشف أنه "في الاجتماع بين زكي ومحمد رعد، كان تشديد من قبل الجامعة العربية على ضرورة البحث عن قواسم مشتركة بين القوى السياسية الأخرى في الداخل اللبناني، وهو المدخل الذي تريد الجامعة عبوره للتأثير على المجريات اللبنانية على اعتبار أنه لا يمكن إيجاد أي حل أو تسوية في لبنان بدون التواصل مع الحزب".