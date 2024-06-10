الزبيدي: المعركة مع الحوثي مصيريّة ومفتوحة على كل الجبهات العسكرية والاقتصادية

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد عضو مجلس القيادي الرئاسي عيدروس الزبيدي، أن المعركة مع مليشيا الحوثي الإرهابية معركة مصيرية لا هوادة فيها، ومعركة مفتوحة على كل الجبهات العسكرية، والسياسية والاقتصادية.

جاء ذلك في كلمته خلال تدشين أعمال الاجتماع العام الثاني لهيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي، الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، وفقا لوكالة سبأ.

وقال الزبيدي، "إن الجبهة الاقتصادية هي الجبهة الموازية لجبهاتنا العسكرية، وترتبط ببعضها ارتباطاً مصيرياً غير قابل للتجزئة والتسويف والمواقف المتذبذبة التي لا تقف على ثابت، ومثلما انتصرنا في معركتنا العسكرية سننتصر في المعركة الاقتصادية وسنمضي في مسار الإصلاحات بعزيمة وثبات، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعيش الكريم مهما كلف الأمر".

وكان رئيس هيئة المصالحة والتشاور محمد الغيثي قد استعرض في بداية الاجتماع، ما تمّ إنجازه في البناء التنظيمي والبنية التحتية الفنية لهيئة التشاور والمصالحة.

وقال الغيثي، إن ما تم انجازه، "يمثل لبنة أولى وضعناها على أساس متين لبيت تصالحياً وتشاركياً وتشاورياً، نعبر فيه قوى ومكونات سياسية تساند الشرعية عن جديتنا في تمتين الصف والعمل على الأهداف المشتركة، ومواجهة التحديات والمهددات، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والسلام، سلماً أو حرباً".

وأكد الغيثي، "أن تمتين الصف وتوحيد الموقف السياسي والاقتصادي والعسكري، وحماية الشراكة التي جاء بها إعلان نقل السلطة ضرورة ملحة في حالة السلم وحالة الحرب على حد سواء، وتستدعي دعم مجلس القيادة الرئاسي، والتقارب الصادق كمكونات سياسية، واستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة، وهذا روح مهمة وصلب عمل هيئة التشاور والمصالحة".