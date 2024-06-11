تعز..السلطة المحلية تؤكد استمرار التجهيزات لفتح طريق (جولة القصر ـ الكمب) قبيل عيد الأضحى

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت السطات المحلية بمحافظة تعز، أن تجهيزات فتح طريق المنفذ الشرقي للمدينة لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن فتح الطريق سيتم حال اكتمال التجهيزات (دون تحديد موعد محدد)، في حين أكد مصدر حكومي عزم السلطات الانتهاء من التجهيزات قبيل عيد الأضحى.



ونقل مكتب الإعلام والعلاقات العامة للسلطة المحلية في تعز، عن مصدر في لجنة التفاوض الحكومي القول "سيتم فتح طريق جولة القصر - الكمب - المدينة، عند اكتمال التجهيزات في الطريق المشار اليها من قبل الطرفين".



وأشار إلى أن عملية التجهيزات تأتي ضمن حرصها على سلامة المواطنين.



وكان مدير شؤون الحصار في محافظة تعز، ماهرالعبسي، ذكر في وقت سابق أمس الاثنين، أن مليشيا الحوثي لم تنسق مع السلطة المحلية بشأن فتح الطرق، مُشيراً إلى حاجة السلطات الشرعية إلى عدة أيام لاستكمال الإجراءات الأمنية والمدنية من أجل استدامة فتح الطريق وضمان تنقل المواطنين بأمان.



وقال العبسي في منشور على صفحته بالفيسبوك "الحوثيون رغم امتثالهم لفكرة فتح الطريق التي يتم المطالبة بها من قبل السلطات الشرعية في تعز منذ بداية الحرب لكنهم لم ينسقوا مسبقا مع السلطات الشرعية في تعز نهائيا؛ لهذا من المنطقي أن تستكمل السلطات الشرعية في تعز الاجراءات الأمنية والمدنية اللازمة لعدة أيام من أجل سلامة واستدامة فتح الطريق وضمان تنقل المواطنين بشكل سلسل وسهل بعيدا عن التعقيدات".



ولفت إلى أن السلطات المحلية تعمل بشكل متواصل "من أجل ترتيب كل الإجراءات من طرفها حتى يفتح الطريق قبل اجازة عيد الأضحى لكي يتاح للمواطنين التنقل عبر هذا الطريق".





والسبت، أعلنت السلطة المحلية بتعز، أن معدات الأشغال التابعة لها باشرت بإزالة الاتربة وتعبيد طريق الكمب تمهيداً لاستقبال المواطنين القادمين من الحوبان في حال استكمال الاجراءات لفتح الطريق الشرقي للمدينة من قبل المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من ايران.



وأكد وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي، على استمرار العمل حتى تعبيد الطريق بشكل كاملن واستعداد السلطة المحلية لاستقبال المواطنين.

