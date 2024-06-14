شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب العمل بالمهرة يختتم الدورة التدريبية حول التخطيط الاستراتيجي لمنظمات المجتمع المدني. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

المهرة/ لميس الأصبحي



اختتم اليوم الخميس مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل م. المهرة، الدورة التدريبية في التخطيط الاستراتيجي لمنظمات المجتمع المدني بمحافظه المهره بتمويل من منتدى التنمية السياسية و منظمة برجهوف الألمانية.

و في ختام الدورة التدريبية التي أقيمت في مديرية الغيضة،قال مدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية و العمل،الأستاذ فائز سهيل بلحاف، استهدفنا في التدريب ممثلي وقيادات من منظمات المجتمع المدني على مستوى مديريات محافظة المهرة تلقوا فيها خلال اربعة أيام تدريبات مكثفة في التخطيط الاستراتيجي وكيفية الحصول على التمويل وتطوير قدرات العاملين وتنفيذ وتقيم البرامج والخطط الاستراتيجية بطرق حديثة وعلمية وشمل التدريب الجانب النظري والجانب العملي التدريبي التفاعلي.

و أكد فائز بلحاف على أهمية التخطيط الاستراتيجي في رسم الخطط ومعالجة المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطط بشكل علمي ومدروس، مشيرا إلى أهمية استفادة المتدربين من مخرجات الدورة بما يمكنهم من تطبيقها على الواقع العملي وحث بلحاف المشاركين على التفاعل بما ينعكس ايجابا مستقبلا على نجاح خطط مؤسساتهم.

و عبر فائز بلحاف عن شكره السلطة المحلية بقيادة محافظ محافظة المهرة الإستاذ محمد علي ياسر و المنتدى السياسي و منظمة بر جهوف الألمانية على دعمهم لإقامة مثل هذه الدورات التي يتمط تنفيذها في محافظة المهرة.

و من جهته تطرق مدرب الدورة التدريبية محمد الاسطى أن البرنامج التدريبي ركز على تقديم مهارات نظرية وتطبيقية حول إعداد الخطة الاستراتيجية الفعالة في المجالات المؤسسية والإدارية والتنموية والخدمية، وفق معطيات علمية حديثة داعيا المشاركين بضرورة تطبيق مخرجات الدورة لضمان تحسين قدرات المنظمات المجتمعية.



حضر الختام الإستاذ سالم سويلم نائب مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل م. المهرة.