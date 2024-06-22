موقف وسام أبو علي وعمر كمال من مباراة القمة أمام الزمالك

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لخوض مباراة القمة المقبلة أمام نظيره الزمالك المقرر لها يوم 25 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وغاب عمر كمال عن مباراة الاهلي أمس أمام نادي الداخلية والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين لهدف، فيما يغيب وسام أبو علي عن آخر 3 مباريات للأهلي بسبب الإصابة التي لحقت به على مستوى الكاحل رفقة منتخب فلسطين.

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وأصبح وسام أبو علي جاهزًا لخوض مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك؛ وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، فيما يغيب عمر كمال عبد الواحد بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 18 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 20 مباراة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على النادي الاهلي في مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري المصري، بهدفين لهدف حيث أحرز هدفي الزمالك سيف الدين الجزيري.