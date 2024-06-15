صنعاء.. مليشيا الحوثي تخطف مسؤول سابق بعد مداهمة منزله في منطقة "حدة"

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مسؤول محلي سابق، بعد مداهمة منزله في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وقالت مصادر متطابقة، إن مليشيا الحوثي داهمت منزل رئيس المكتب التنفيذي للعاصمة الثقافية تعز سابقا "مدير مكتب الثقافة حاليًا" "رمزي اليوسفي"، في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر، أن عناصر المليشيات اقتادت اليوسفي، من منزله يوم الاثنين الفائت، إلى جهة مجهولة، دون معرفة أسباب اعتقاله.

وتنفذ مليشيا الحوثي حملة اعتقالات واسعة في العاصمة صنعاء، ومناطق سيطرتها، ضد مواطنين أبرزهم عاملين في منظمات، وتتهم بالعمل لصالح دول معادية.