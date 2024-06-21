قطر: نحاول الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة "بأسرع وقت ممكن"

قالت دولة قطر، الجمعة، إنها تحاول الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى "في أسرع وقت ممكن".



جاء ذلك على رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مدريد، بحسب بث نقلته قناة "الجزيرة" القطرية.



وقال وزير الخارجية القطري: "نحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن"، مؤكدا أنه "التزام أخلاقي".



وأضاف: "نحاول الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بأسرع وقت ممكن". وتابع :"نعول على شركائنا لممارسة كل أشكال الضغط لوقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية".



وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



وأكد المسؤول القطري أن "وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد للحد من التصعيد على كل الجبهات".



ويترأس الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفد دولة قطر في افتتاح الحوار الاستراتيجي القطري الإسباني الأول، الذي يعقد اليوم في مدريد، بحسب بيان للخارجية القطرية الخميس.



ويهدف الحوار إلى الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين، لاسيما في مجالات السياسة والدفاع والأمن والعدل والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والابتكار.



كما يبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، خاصة آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، وضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع.



وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة والتي تحظى بدعم أمريكي مطلق أكثر من 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.



وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

