استشهاد ضابطين وجندي في قصف لمليشيات الحوثي الإرهابية على موقع جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - استشهد قياديان وجندي في القوات الحكومية، السبت، إثر هجوم لمليشيات الحوثي الإرهابية جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.



وقال مصدر ميداني لـ"يمن شباب نت"، إن "مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهدفت بالمدفعية، مساء السبت، موقعا لقوات العمالقة في جبهة مديرية حيس".



وأضاف، أن الهجوم اسفر عن استشهاد كل من "عبده سلخم المسعودي الصبيحي" قائد الكتيبة الثامنة في اللواء الثاني عمالقة، و"هاني أحمد علي سيف العامري" نائب رئيس الاستخبارات في اللواء الثاني، والجندي "عبدالله المطرفي الصبيحي".



وأشار المصدر إلى أنه عقب الهجوم اندلعت اشتباكات بين قوات العمالقة والمليشيات الإرهابية، (دون تفاصيل إضافية).



ويأتي هذا الهجوم الإرهابي في ظل تواجد بعثة الأمم المتحدة، "أونمها" لدعم اتفاق الحديدة بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي.



وبين الحين والأخر، تشن مليشيات الحوثي الإرهابية هجمات على القوات الحكومية في مختلف جبهات القتال رغم الهدنة القائمة.

