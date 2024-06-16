الإصلاح: سنظل إلى جانب الدولة حفاظًا على مكتسبات وتضحيات شعبنا اليمني

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد حزب الإصلاح، أنه سيظل واقفاً إلى جانب الجمهورية والدولة والمؤسسات الشرعية حفاظاً على مكتسبات وتضحيات الشعب ومتمسكا بروافع الدولة اليمنية.

جاء ذلك في تهنئة عيدية بعثها الإصلاح لأعضائه وكل أبناء الشعب بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفق موقع "الإصلاح نت" الناطق بإسم الحزب.

وقال بيان الحزب، إن الاصلاح كان ولا يزال في الجانب الصحيح من تاريخ اليمن وواقفاً إلى جانب الجمهورية والدولة والمؤسسات الشرعية ودفع في سبيل ذلك أثمانا باهظة.

وأشار إلى أن تلك التضحية، قدَره كحزب وطني حمل على عاتقه حلم اليمن الجمهوري الكبير الذي يعيش فيه جميع أبناءه بحرية وكرامة.

وحيا الإصلاح، أعضائه ومذكّرا إياهم بأن العيد مناسبة لاستجماع الذات وانتزاع الفرحة من مخالب الواقع الصعب، كسنة وهدي نبوي اسلامي واجتماعي، وتعظيم شعائر الله.

وقال: "كما نذكّر بما عهدناه وعهده مجتمعكم منكم بأن تكونوا بلسما وعونا وسفراء للخير والتكافل الاجتماعي ومواساة كل ذي حاجة كائنا من كان، بحسب الاستطاعة والوسْع والجهد المتاح".

وأكد الحزب، أن "معركة الشعب تتطلب اليوم أن نكون أكثر جلَدا وبأسا ووعيا، وأن نتصدى جميعا لمحاولات المليشيا تمزيق الكتلة الوطنية وحماية الوعي الجمعي ببصيرة وحِجاج مستنير وإعداد ما يلزم بلا كلل ولا ملل، واثقين بنصر الله وعونه".

ووجه البيان، التحية والإجلال للشعب الفلسطيني الباسل في قطاع غزة وهم يتصدون بكل ثبات وبأس لآلة التوحش الاسرائيلية الغاشمة، مجددا التضامن والمساندة للقضية الفلسطينية العادلة، وإدانة جرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة في قطاع غزة، داعيا كل أحرار العالم إلى سرعة فك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف حرب التجويع.

