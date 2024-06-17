أركان محور تعز: محاولات مليشيات الحوثي لإفساد فرحة العيد ستبوء بالفشل

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد أركان محور تعز اللواء عبدالعزيز المجيدي، الإثنين، أن مساعي ومحاولات مليشيات الحوثي الارهابية الانقلابية لإفساد فرحة العيد ستبوء بالفشل.



جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الاثنين، المقاتلين في قطاع اللواء الخامس حرس رئاسي وقطاع اللواء 17مشاه عقب نجاته من قصف للمليشيات الحوثية خلال زيارة عيدية للسلطة المحلية والجيش الوطني مواقع الجيش في المطار القديم غرب المدينة، وفق إعلام الجيش.



وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت صباح اليوم بقذائف الهاون معسكر المطار القديم أثناء الزيارة، ما أسفر عن إصابة مدير مديرية القاهرة سمير عبدالإله وأربعة جنود بجروح متفاوتة.



وشدد المجيدي، على الجاهزية، والاستعداد العالي، واليقظة الدائمة، لمواجهة الاخطار والتهديدات التي تنفذها المليشيات الحوثية الارهابية.



وأكد أن عملية الاستهداف التي تعرض لها وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والمدنية، لن تثنيهم ومعهم أبناء تعز الشرفاء على مواصلة جهودهم الوطنية المخلصة لمواجهة المليشيات الحوثية، وتخليص المحافظة من أعمالها الإرهابية التي تستهدف من خلالها المدنيين بينهم النساء والأطفال.



وأشاد اللواء المجيدي، بالمعنويات والروح القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش، وأهمية الدورات العسكرية والمهنية التي تمكنت من صقل المهارات وتنمية المعارف، ورفع منسوب الوعي والتغذية الوطنية لدى المقاتلين، والإدراك بأهمية الواجب الوطني والتضحية من أجل الأرض والإنسان.



كما أشاد أركان حرب محور تعز، بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان، بأبطال الجيش في تعز والتي ساهمت اسهاماً كبيراً في التحكم بأوضاع الجبهات ومواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية وتلقينها دروساً في التضحية والفداء والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية.



وأهابت قيادة محور تعز بسائل الإعلام بعدم الإنجرار وراء الشائعات وتحري الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

