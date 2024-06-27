شديدة الحرارة وتحذير من ارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا، على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

كما توقعت اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط الغربية، وسرعة الرياح 40:50 كم/ س، وارتفاع الأمواج 1.2 : 2.5م.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 39 درجة، والوجه البحري ومدن القناة 38 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 32 درجة، وجنوب سيناء 42 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة كالتالي: