الغندور يفجرها ويكشف موقف الزمالك من مباراة سيراميكا كليوباترا

كشف خالد الغندو نجم نادي الزمالك الأسبق عن موقف الأبيض من خوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

وأكد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، هذا الخبر من خلال منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، حيث كتب: “الزمالك قرر أنه يلعب اللقاء أمام سيراميكا كليوباترا، وليه لم يلعب أمام الأهلي”.

وكان الزمالك قد رفض خوض مباراته ضد الاهلي في الدوري الممتاز، اعتراضًا على الأداء التحكيمي وعلى عدم خوض باقي فرق الدوري المؤجلات من الدور الأول وأعلن رفضه استكمال المسابقة.

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وفي سياق ماصل عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني جلسة مع معاونيه على هامش المران الذي أقيم مساء الخميس الماضي، وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة من مباريات الفريق.

تركزت الجلسة على التنسيق في بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين استعدادًا للمباريات المقبلة.

واطلع جوميز من معاونيه على التقارير الفنية والبدنية الخاصة باللاعبين عن الفترة الماضية، وذلك لتقييم أدائهم وتحديد نقاط القوة والضعف.

حرص جوميز على الاطمئنان من جواو ميجيل، مخطط الأحمال، على حالة اللاعبين البدنية وفقًا للأرقام الخاصة بكل لاعب.