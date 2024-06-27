نجم إنجلترا يتعرض لحادث دراجة قبل مواجهة سلوفاكيا

تعرض جناح منتخب إنجلترا، أنتوني جوردون، لجروح طفيفة في ذقنه ويديه بعد حادث دراجة بسيط قبل مواجهة سلوفاكيا في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

ووفقًا لمارك جيهي، مدافع كريستال بالاس وإنجلترا، فإن جوردون سقط من على دراجته أثناء رحلة بالدراجة مع زملائه في الفريق، لكنه لم يتعرض لإصابات خطيرة.

وقال جيهي في تصريحات صحفية: “خرج اللاعبون في رحلة بالدراجة، ولقد سقط جوردون من على دراجته”.

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وأضاف: “في الواقع لم أكن هناك، لقد سمعت عن ذلك وكنت أتحدث معه بالفعل، ثم استدار ورأيت ذلك الجرح الهائل على ذقنه”.

وتابع: “لكنه بخير، إنه بخير، لكنه سقط للتو من دراجته، لقد كانت مزحة بعض الشيء في المعسكر لكنه في حالة جيدة”.

وأكد جيهي أن جوردون سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة سلوفاكيا المقررة يوم الأحد.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إنجلترا نظيره متخب سلوفاكيا في دور الستة عشر يوم الأحد المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.