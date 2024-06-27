تفاصيل إصابة مهاجمي الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

واصل التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، رحلة تأهيله من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، حيث أدى مجموعة من التدريبات التأهيلية بالكرة خلال المران الجماعي الذي أقيم مساء الخميس.

ووفقًا للبرنامج الموضوع له، خاض الجزيري الفقرة التأهيلية والبدنية مع اللاعبين في بداية المران، قبل أن ينفرد بأداء تدريبات بالكرة.

في المقابل، حصل ناصر منسي، مهاجم الزمالك، على راحة من المران الجماعي بسبب معاناته من شد خفيف في العضلة الخلفية.

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واكتفى منسي بأداء تدريبات تأهيلية وبدنية داخل صالة الجيمانيزيوم، بناءً على قرار الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي.

يسعى الجهاز الفني والطبي للزمالك لتجهيز الجزيري ومنسي في أقرب وقت ممكن للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل والانضمام إلى الفريق في المباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز في المبارة المقبلة لكن مجلس الإدارة لم يحسم موقفه النهائي بعد بيانه بشأن عدم خوض مباريات الدوري اعتراضًا على الأداء التحكيمي وبعض الأمور التنظيمية.