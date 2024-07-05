نقابة المعلمين بـ"تعز" تطالب المحافظ متابعة صرف مرتبات التربويين لشهر يونيو 

المنامة - ياسر ابراهيم - طالبت نقابة المعلمين بمحافظة تعز، اليوم، محافظ تعز نبيل شمسان، بسرعة صرف مرتبات التربويين لشهر يونيو الجاري، وصرف بدل غلاء المعيشة لكي تتناسب مع الارتفاع المستمر في الأسعار.

جاء ذلك في بيان للنقابة حصل "يمن شباب نت"، على نسخة، مشيرة إلى أن المؤشرات تفيد بأنّ راتب شهر يونيو 2024م سيتأخر ربّما إلى بعد منتصف الأسبوع القادم.

واعتبر بيان النقابة، هذا التأخير بأنه "موضوع مزعج للتربويين وأسرهم الذين يعتمد معظمهم على هذا الراتب رغم ضئالته، حيث أنه لا يَسدّ احتياجاتهم الضرورية الملحّة من (مأكل ومشرب ودواء وسكن ) فكيف إذا تأخر".

وطالبت النقابة المحافظ بالتواصل، ومخاطبة الجهات المعنية في العاصمة المؤقتة (عدن) من أجل سرعة صرف مرتب شهر يونيو 2024م، وخاصة أنّ هذا الراتب يأتي بعد عيد الأضحى المبارك وقد استلف الكثير من التربويين ما قيمته أكثر من رواتبهم للإيفاء باحتياجات أسرهم في العيد.

كما طالبت الحكومة ومن خلالكم بصرف بدل غلاء معيشة يتناسب مع الارتفاع المضطرد في أسعار السلع الضرورية مع انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية.