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الحديدة..انفجار أحد خزانات الوقود في الميناء بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي

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المنامة - ياسر ابراهيم - انفجر اليوم السبت، أحد خزانات النفط في ميناء الحديدة (غربي اليمن)، بعد أسبوع من تعرض الميناء لعدوان إسرائيلي.
 
وقالت مصادر محلية، إن الخزان رقم 38 (بترول) بمنشآت النفط في ميناء الحديدة، انفجر صباح اليوم وتصاعدت ألسنة اللهب منه، بعد يومين من إطفاء الحرائق الناجمة عن هجوم السبت الماضي.
 
وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي قد قصف، السبت الفائت، ميناء الحديدة، ومحطة كهرباء رأس كثيب، وخزانات الوقود بالمدينة الساحلية.
 
وتسبب القصف بأضرار كبيرة في الميناء واحتراق معظم خزانات الوقود التي ظلت تشتعل النيران بداخلها لمدة خمسة أيام، قبل أن تعلن سلطات مليشيا الحوثي اخمادها في وقت لاحق.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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