شاهد الصورة: مقتل الفهد الهارب بعدن ( الصحفي عبدالرحمن أنيس يروي الحكاية)

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يزيد بن سلمان - شبوة - فيما يتعلق بالفهد الهارب من التواهي ، والذي شغل اغلب الناس في مواقع التواصل ليلة امس :
- الصورة المرفقة بهذا المنشور هي صورة الفهد الهارب اللي انقلبت عليه التواهي ليلة امس ، ويظهر الى جانب الفهد وهو في القفص في هذه الصورة التذكارية الجندي يونس الشعيبي.
- هذا الفهد تم اهداءه الى شخصية سياسية بارزة في عدن قبل عدة سنوات وبقي في منزله لسنوات.
- مؤخرا كان هذا الفهد يشكل مشكلة ويعمل رائحة سيئة ويحتاج تنظيف متواصل ، فتم اخراجه الى مبنى مهجور ، وتحديدا الى مطعم جولدمور ، وبقي هناك لفترة ثم نقلوه الى مكان اخر.
- يوم امس فر الفهد وتم فرض انتشار امني فجر اليوم الاحد انتهى بقتل الفهد الهارب.
- الفهد لا علاقة له بقاسم الثوباني لا من قريب ولا من بعيد ، قاسم كان يربي جمال ويشرب منهم لبن ورجعهم المهرة ، مهري مش حق تربية فهود.
- ويبقى السؤال : لماذا اختير قاسم الثوباني تحديدا ليلبسوه قصة الفهد الهارب ؟.
نقلاً عن صفحة عبدالرحمن أنيس في فيسبوك
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