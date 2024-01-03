أبطال فيلم "ليه تعيشها لوحدك" يحتفلون بالعرض الخاص.. صور

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بالعرض الخاص للعمل فى إحدى سينمات أكتوبر، بحضور كل من الفنان شريف منير وخالد الصاوى ومحمد رضوان.

وتدور قصة فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة شريف منير وخالد الصاوى في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

"ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.