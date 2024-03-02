بعد وفاته.. مشاجرة بين أرملة حلمي بكر وشقيقه أمام المستشفى والشرطة تتدخل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشبت مساء أمس (الجمعة) مشاجرة بين سماح القرشي أرملة الراحل حلمي بكر، وشقيقه أمام المستشفى الذي توفي فيه الموسيقار الراحل، وذلك بعد الخلاف بينهما على استلام تصريح الدفن، ليصل الأمر إلى استدعاء الشرطة التي تدخلت على الفور وقامت بحل النزاع بين الطرفين بشكل مؤقت، بان قررت وضع الجثمان في ثلاجة مشرحة المستشفى لحين عودة نجله من الخارج لاستلام التصريح.

الأزمة بدأت عقب وفاة حلمي بكر، حيث أصرت أرملته سماح القريشي على استلام تصريح الدفن، بينما رفضت أسرته الأمر، وأصر شقيقه هو الآخر على استلام التصريح، خاصة أن نجله الوحيد هشام في طريق العودة من الولايات المتحدة الأميركية بعد علمه بوفاة والده، ومن المقرر أن يصل عصر اليوم (السبت).

وبعد علمه بالأزمة خرج هشام نجل الراحل بتسجيل صوتي من الطائرة ورفض أن يتم اتخاذ أي إجراء دون وجوده.

وقال: “أنا حاليًا في الطائرة متجهًا إلى مصر وسامع عمي فتحي عاوز يسرع في إجراءات دفنه، وأؤكد لابد نقل جثمان والدي ووضعه في الثلاجة لحين وصولي إلى مصر، ولا يتخذ أي قرار من غير الرجوع لي وأنا نجله الوحيد.