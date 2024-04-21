فيديو.. انفعال أحمد السعدني في جنازة والده صلاح السعدني يثير الجدل

تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يُظهر الممثل المصري أحمد السعدني وهو يُظهر انفعاله الشديد خلال جنازة والده الفنان الراحل “صلاح السعدني”. ظهر السعدني في الفيديو وهو يستقل السيارة التي تحمل جثمان والده، وهو في طريقه لتشييعه لمثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات.

ويُظهر الفيديو أحمد السعدني وهو يوجه انتقادات وسبابًا لبعض الصحفيين والمصورين الذين حاولوا التقاط صور لجثمان الفنان الراحل، مما أثار الجدل وتساؤلات حول سبب انفعاله الشديد في هذا الوقت الحساس.

وكانت جنازة صلاح السعدني قد أقيمت أمس بحضور نخبة من نجوم الفن والثقافة والصحافة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث ودعته الصناعة الفنية بكل تأثر وحزن عميق، لتخسر واحدًا من أعمدتها الراحلة.