محمد سامي: حلاوة الدراما في "الكلكعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعرب المخرج محمد سامي، عن سعادته بنجاح مسلسل نعمة الأفوكاتو في دراما رمضان، معقبًا: "بعد النجاح الخوف الأكبر هو الصعوبة في الاستمرارية على نفس مستوى النجاح".

وقال "سامي" في لقائه ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "MBC مصر"، مساء الإثنين، إنه قبل مشاركته في دراما رمضان كان يشعر بالخوف مثل الطالب قبل دخوله الامتحان، مضيفًا: "كل مرة ببقى خايف تبقى دي المرة بتاعت الرسوب، خوفي بيكون مضاعف وأكثر".

وأضاف: "وأنا بكتب سكريبت وسيناريو المسلسل ببقى شايف الشخصيات وعايش معها أوي وبتفرج عليهم كأني بتفرج عليهم في التلفزيون".

وأكد أن مسلسل نعمة الأفوكاتو قدم دراما جميلة في رمضان، مضيفًا: "حلاوة الدراما في الكلكعة".

مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، عرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق ، وإخراج محمد سامي.

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