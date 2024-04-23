قبل طرحه في السينمات.. دياب يكشف عن شخصيته في فيلم "السرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان دياب عن شخصيته في فيلم "السرب" والمقرر عرضه في السينمات مطلع مايو المقبل.

ونشر "دياب" بوستر من الفيلم عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" وعلق: "انتظروا العقرب في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر".

وظهر "دياب" بملابس داعشية وفي الخلفية أعلام جماعة "داعش" الإرهابية.

كانت "سينرجي" نشرت بوسترات منفردة لعدد من أبطال الفيلم منهم النجم أحمد السقا، النجم شريف منير، النجمة نيللي كريم، النجم محمد ممدوح تايسون، عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب حيث يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية ومنها واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

يشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان أحمد السقا، الفنان مصطفى فهمي، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان شريف منير، الفنانة هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

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