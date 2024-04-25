لمساعدة أطفال فلسطين.. محمد رمضان يتبرّع بجزء من أرباح لعبة XENO اليابانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان محمد رمضان، بصفته سفير لعبة XENO اليابانية في الشرق الأوسط، عن التبرع بجزء من أرباح اللعبة لمساعدة الأطفال في فلسطين، بعد القصف والدمار الشامل الذي شهده قطاع غزة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رمضان عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك”: “XENO اليابانية قررت إن جزء من أرباح لعبتهم الجديدة هتروح لمساعدة أطفال فلسطين، وعلى فكرة من نفسهم من غير ما أقولهم حاجة”. وأضاف: “كل ما حد منكم ينزّل اللعبة أو يتابع صفحاتها العربية، هيكون ساهم في رسم البسمة على وش طفل فلسطيني”.

وكان قد تم تعيين محمد رمضان في آب (أغسطس) 2023، سفيراً للعبة XENO اليابانية في الشرق الأوسط، وهي اللعبة الأولى في اليابان، كونه أحد أشهر الفنانين في الشرق الأوسط، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة في المنطقة.

وكان آخر أعمال محمد رمضان الدرامية، مسلسل “جعفر العمدة” الذي عُرض عام 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً وقتها، وتدور أحداثه حول “جعفر العمدة”، الذي يمتلك العديد من شركات المقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وعلى الرغم من زواجه بثلاث نساء، يقرر الزواج من عايدة وتنشأ بينهما العديد من المفارقات وتتوالى الأحداث.

مسلسل “جعفر العمدة” هو بطولة: محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، أحمد داش…، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.