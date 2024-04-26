عماد زيادة يشارك في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقام مجلس القبائل والعائلات المصرية اليوم الخميس 25 أبريل احتفالية كبرى بمناسبة مرور 42 عامًا على تحرير سيناء، والمُقامة في العاصمة الإدارية، بحضور ومشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

وشارك في الاحتفالية بالحديث، الفنان عماد زيادة، وقال "زي ما خلصنا الحرب وواجهنا الإرهاب بدأنا معركة جديدة معركة بنتحدى فيها نفسنا والظروف لهدف سامي ونبيل، هدف تنمية سيناء وبناءها وتعميرها زيها زي كل شبر في أرض مصر الغالية".

وتابع "يا أهل سيناء يا ناسنا وعزوتنا استنونا الفترة الجاية لإنها شايلة ليكم الخير والتعمير اكتر واكتر في كل المجالات، واللي هتفتح للجميع أبواب خير لا تسد بإذن الله، التعمير أصبح سلو بلدنا ويد الخير والبناء طالت كل مكان في بلدنا، وآن الأوان إن سيناء تاخد نصيبها من ده".

كما شارك في الاحتفالية الفنان منذر رياحنة، قائلا "دائما كنت بسمع طول ما مصر بخير احنا بخير، أنا أردني لكن أقسم برب العباد إن دمي مصري عربي، أقسم برب العباد، كان إلي الشرف إني مثلت في مسلسل الاختيار دور واحد من أعظم رجال سيناء، حابب أشكره على هذا التكريم بهذا الدور، ألف شكر".

وقال الفنان عصام السقا "تحية لكل بيت في مصر قدم ابنه العسكري لخدمة بلده من القاهرة لـ أسون ومن رفح لـ السلوم".

أما الفنان ماجد المصري، فقال "من أحب وأوفى لا ينسى ولا يُنسى، الشهداء دائما في القلب وفي كل مناسبة فاكرينهم".

وتابع ماجد "سيناء كانت مطمع لكل معتدي جاهل مقراش التاريخ كويس، ميعرفش إن أرض سيناء أرض مقدسة متقبلش المساومة، ميعرفش إن أرض سيناء مقبرة للغزاة، ميعرفش إن أرض سيناء أخر خطواتهم على الأرض ميعرفش عشان جاهل".

يشهد الحفل تواجد: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سوسن بدر، منال سلامة، فيفي عبده، المذيعة بوسي شلبي.