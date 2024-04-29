بالصور.. نادية مصطفى وعلي الحجار يغنيان "شحات الغرام" في الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد حفل 100 سنة غنا للمطرب الكبير علي الحجار والمُقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، مشاركة المطربة نادية مصطفى، والتي أطلت على جمهورها مقدمة أغنية كل دقة في قلبي من ألحان نجم حفل اليوم الموسيقار الراحل محمد فوزي.

وعقب الانتهاء من الأغنية رحب بها علي الحجار، وشاركها تقديم ديو "شحات الغرام" الذي جمع بين المطربة الراحلة ليلى مراد وفوزي في فيلم "ورد الغرام".

كما غنت الفنانة الشابة شيماء يسري أغنية المطربة الراحلة فايزة أحمد "ليه يا قلبي ليه" ألحان فوزي، من فيلم ليلى بنت الشاطئ، وقدم بعدها الحجار أغنية "راح توحشيني".

وافتتح المطرب علي الحجار ثان حفلات ١٠٠ سنة غنا، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية بأغنية "يا أعز من عيني" التي وضع لحنها الموسيقار الكبير ونجم حفل اليوم محمد فوزي، وغنتها ليلى مراد في واحد من أشهر أفلامها "شاطئ الغرام".

وعقب انتهاء الحجار من الأغنية، تم استئناف الفقرة التمثيلية التي تحكي مشوار فوزي من الطفولة وحتى تحقيقه الشهرة والنجاح في عالم الفن، كما تم عرض تسجيل صوتي نادر للموسيقار الراحل يتحدث عن محاولاته ممارسة الغناء في الموالد دون علم أهله، وكيف طلب منه أحد الضباط الذي كان يعرف أهله أن يعود لبلده ويركز في دراسته.

وقدم الحجار أغنية "حبيبي وعينيا" من غناء وألحان فوزي، وغناها الأخير في فيلم كل دقة في قلبي.

وكان الحفل بدأ بصوت الحجار يغني "مين محبش على الأغاني"، مصحوبا باستعراض راقص، مع صور لنجوم الموسيقى والغناء في زمن الفن الجميل، ثم فقرة تمثيلية تتحدث عن مشوار نجم الحفل المطرب والملحن الراحل محمد فوزي، الذي سيتم تقديم أغانيه وألحانه في الليلة الثانية من ليالي "100 سنة غنا".

وتتضمن الحفل عرض تسجيل صوتي للموسيقار الراحل بليغ حمدي، يتحدث عن قيمة "الأسطورة" محمد فوزي.