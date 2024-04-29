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غادة عبدالرازق تظهر بإطلالة غريبة على الريد كاربت في حفل مهرجان EMI Gala للموضة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

ظهرت الفنانة غادة عبدالرازق بإطلالة غريبة على "الريد كاربت" ضمن فعاليات مهرجان EMI Gala للموضة المقام بدولة الإمارات.

ونشر برنامج "ET بالعربي"، فيديو لأشهر نجوم الفن على الريد كاربت، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلق: "غادة عبدالرازق ، غيث مروان وسارة ، ستيفاني عطالله ، جوزيف عطية وغيرهم من النجوم على السجادة الحمراء قبل انطلاق حفل EMI GALA".

وشهد الحفل مشاركة الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، واللبنانية ستيفاني عطالله، وجوزيف عطية وغيرهم.

ويهدي المهرجان الدورة الرابعة إلى ملك البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون كأيقونة للموضة، والذي يكرم أيضًلا نخبة من المصممين والمشاهير والفنانين والمؤثرين في هذا المجال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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