من 1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت في قصر عابدين

ياسر رشاد - القاهرة - يُحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت، وفرقة أوركسترا أوبرا القاهرة، حفلا موسيقيًا ضخما فى أجواء مميزة بقصر عابدين الأثري، وذلك يوم 7 يونيو المقبل.

من 1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمر خيرت فى قصر عابدين

وسيأتي حفل عمر خيرت، في قصر عابدين يأتي تحت شعار 40 عامًا من الإبداع والتميز، تكريما لمسيرته الموسيقية الكبيرة، بقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجي وفرقته الموسيقية

وكشفت الشركة المنظمة عن فئات أسعار تذاكر الحفل وهي:

الفئة الأولى 4500 جنيهً

الفئة الثانية 3000 ألف جنيهً

الفئة الثالثة 2250 ألف جنيهً

الفئة الرابع والاخير تأتي 1000 جنيهً

ومن المقرر أن يضم حفلاان عمر خيرت فى شم النسيم على أشهر المقطوعات الموسيقية التي تألق بها طوال مشواره الفنى، منها: إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثانى، غوايش، البخيل وأنا، مسألة مبدأ، صابر ياعم صابر، خللي بالك من عقلك، عفوًا أيها القانون، 100 سنة سينما، وفيها حاجة حلوة.

مذكرات الموسيقار عمر خيرت

ومؤخرًا ، كان عمر خيرت قد أقام حفل توقيع مذكراته الخاصة الصادرة عن دار نهضة مصر للنشر والتوزيع بتحرير محمد الشماع.

وتحتوى المذكرات على فصول عديدة تطرق كافة جوانب حياة خيرت ومشواره الفنى، بدءًا من الحديث عن جده محمود خيرت، صاحب الصالون الثقافى الشهير في بدايات القرن العشرين، إذ كان محاميًا وكان مهتمًا جدًا بالفنون وشاعرًا وأديبًا ومترجمًا ورسامًا وموسيقيًا، مرورًا بحكاياته عن عمه الموسيقار أبوبكر خيرت، المهندس المعماري الأشهر، ومؤسس الكونسرفتوار المصري، الذي أثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة، ومصمم مبناه الأول، والعديد من المباني الأخرى.

ويحكى عمر خيرت في المذكرات عن ذكريات طفولته في الشارع المسمى باسم عائلته خيرت وكذلك العديد من المواقف الشهيرة في حياته الموسيقية والخاصة.

«المتمرد» الاسم الذي استقر عليه عمر خيرت لتسمية المذكرات ، لأنها الصفة التي يراها منطبقة عليه تمامًا، ولاسيما أنه كان متمردًا على الشكل الواضح للموسيقى العربية، والتى تعتمد على الأغنية والمطرب، ومحاولته الخروج بها إلى براح الموسيقى ذاتها، وكذلك تجربته الثرية مع فريق «لو بيتي شاه» الذي أسسه مع الراحل عزت أبو عوف ووجدى فرانسيس، والتحق بهم بعد ذلك الراحل عمر خورشيد، والموسيقار هانى شنودة.

واستغرق العمل في الكتاب نحو عامين، بداية من الفكرة، مرورًا بجلسات العمل والحكي والكتابة، وصولًا إلى الشكل الذي توافق عليه صاحب المذكرات: عمر خيرت، ومحررها: محمد الشماع، كذلك يضم مجموعة من الصور والوثائق المهمة التي تخص عائلة خيرت، وكذلك تخص الموسيقار الكبير في رحلته الموسيقية الطويلة، التي بدأت منذ منتصف الستينيات وحتى الآن.