محمد رمضان إلى بيروت في الصيف لإحياء حفل فني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي الفنان المصري محمد رمضان حفلاً فنياً في العاصمة اللبنانية في الصيف المقبل ولاسيما في شهر آب/ أغسطس حيث سيلتقي جمهوره اللبناني ويقدم له باقة منوعة من ألمع أغنياته.

ويكنّ رمضان محبة خاصة للبنان ولعاصمته بيروت، وقد تم تكريمه كسفير للشباب العربي في مهرجان “الأفضل الدولي” الذي أقيم منذ سنوات في كازينو لبنان، وأعرب وهو في طائرة خاصة لدى وصوله إلى مطار بيروت عن محبته للبنان بأغنية السيدة فيروز “بحبك يا لبنان”، ووصف لبنان بأنه بلده الثاني.

وكان رمضان حضر إلى لبنان لتصوير مسلسله الرمضاني “العمدة” الذي عرض في شهر رمضان عام 2023 في حين غاب عن السباق الرمضاني لهذا العام.

وفي سياق آخر، ينشغل الفنان المصري بالتحضير لفيلمه الجديد الذي يعمل عليه وهو بعنوان “أسد” ويعتبر أنه “سيكون أفضل فيلم عربي يحصل على جوائز عالمية” من إنتاج موسى أبو طالب وتأليف محمد وشيرين وخالد دياب.

وسيصار إلى تصويره لاحقاً بين مصر والمملكة العربية السعودية تحت إدارة المخرج محمد دياب، ويشاركه في بطولة الفيلم كل من رزان جمال، ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، أحمد عبد الحميد وسواهم من الوجوه التمثيلية.

ولفت تجدر الإشارة إلى أن رمضان تصالح مع زميله المغربي الفنان سعد المجرد بعد قطيعة استمرت لسنوات على خلفية الخلاف الذي نشأ بينهما بعدما طلب لمجرد حذف أغنية الديو “إنساي” التي جمعتهما معاً عن تطبيق “يوتيوب” بعد إمتناع رمضان عن دفع عائدات مشاهَدات الأغنية له ولاسيما أنها حصدت في حينه أكثر من 320 مليون مشاهدة. وبعدها حُل الخلاف بعدما دفع رمضان ما يتوجب عليه من مستحقات وعادت الأغنية التي حجبت عن تطبيق “يوتيوب” بعد 24 ساعة، وأعقب ذلك جلسة ودية على نهر النيل.