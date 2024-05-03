نوال الزغبي تتصدّر “الترند” بأغنيتها “الليالي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر اسم النجمة اللبنانية نوال الزغبي “الترند” عبر منصة “إكس”، بعدما احتلّت أغنيتها “الليالي” مركزاً متقدّماً في قائمة “أفضل 50 أغنية عربية”، التي أدرجتها مجلة “رولنج ستون”.

وتفاعل جمهور نوال الزغبي بشكل واسع مع الخبر، وتداول مقاطع من الأغنية عبر “إكس”، حيث أصبح هاشتاغ “الليالي” “ترنداً” أيضاً.

ومنذ بضعة أيام، أدرجت مجلة “رولنج ستون” قائمة “أفضل 50 أغنية عربية” في القرن الـ21، ومن بينها أغانٍ لفانين عرب، منهم: عمرو دياب، نوال الزغبي، الشاب خالد، هشام عباس، إيهاب توفيق، فاضل شاكر، راغب علامة، روبي، محمد حماقي، نانسي عجرم، شيرين عبد الوهاب، أصالة نصري، صابر رباعي.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي كانت قد أطلّت مؤخراً في حلقة خاصة بعنوان “الذهبية” على شاشة تلفزيون الجديد بمناسبة عيد الفطر المبارك قدّمت خلالها مختارات من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

وتطرقت نوال الزغبي خلال الحلقة إلى مراحل مسيرتها الفنية والتحديات التي واجهتها وكرّستها أيقونة ذهبية في عالم الفن.