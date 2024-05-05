حسن الرداد ضيف "كلمة أخيرة" الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو في حلقة جديدة من برنامجها "كلمة أخيرة" المعروض على قناة "ON"، الفنان حسن الرداد.

يتحدث حسن الرداد خلال اللقاء عن رحلته الفنية وأبرز الأعمال التي قدمها، وكواليس مسلسله "محارب" الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، ويكشف عن جديده الفني خلال الفترة المُقبلة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

يُعرض "كلمة أخيرة" من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة "ON".