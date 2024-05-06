حمادة هلال يكشف تفاصيل إصابته أثناء تصوير مسلسل "المداح 4"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدث الفنان حمادة هلال عن كواليس تصوير الجزء الرابع من مسلسل "المداح - أسطورة العودة".

وقال "هلال"، في لقائه ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر" مساء الأحد: "أنا مش بخاف من حاجة الحمد لله وصورنا في أماكن كانت تخوف لوحدها وبجد وحقيقيه".

وأضاف: "أنا تعرضت للإصابة وجالي ديسك أثناء تصوير حلقات المداح، وخلصنا يوم 26 رمضان تصوير آخر حلقة".

مسلسل المداح أسطورة العودة ؛ عرض في رمضان 2024، وشارك في بطولته كلًا من: "حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، خالد سرحان، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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