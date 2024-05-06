راندا البحيري تبكي وتعتذر لوالدها لهذا السبب في برنامج "قعدة ستات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة راندا البحيري ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وتطرقت "راندا" للعديد من الموضوعات منها ابتعادها عن الساحة الفنية مؤخرًا، وعن علاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، إلى جانب مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، وكشفت عن العديد من الأسرار لأول مرة.

وتحدثت "راندا" عن شخص ما رفضت الإفصاح عن اسمه يتدخل لمنعها من المشاركة بأي أعمال خلال الفترة الماضية، وأنها عانت كثيرًا بسبب تدخلاته المتكررة التي كانت سببًا في ابتعادها عن الساحة الفنية.

وعلقت "راندا": "أنا أهلي ميعرفوش لحد دلوقتي وأول مرة يعرفوا معلش يا بابا بقى أنا آسفة، كنت خايفة أقولهم عشان ميزعلوش، وبابا بيحبني جدًا جدًا ولو شافني متضايقة لازم يشوفني قدام الناس قوية جدًا ومبحبش أبين لا ضعفي ولا أتكلم عن مشكلة".

وتحدثت "راندا" عن أن هناك شخص ما تدخل خلال الفترة الماضية وكان سببًا في عدم مشاركتها بالعديد من الأعمال الفنية وقالت: "كان بيمشيني من أي عمل وكنت بسمعه بيقول مفيش غيرها يعني، واللي قدامه لو شايف انه مش هينفع يغيرني أو أنا أكتر حد استاهل الدور دماغه بتبقى بتلعب برضه وراح قعد في شركة من الشركات 3 أيام لحد ما مشيت من مسلسل".

وكانت آخر مشاركات راندا البحيري بفيلم "دولارات دولارات" عام 2023 وسط مشاركة عدد من نجوم السينما المصرية وهم الفنان نضال الشافعي، الفنانة منة فضالي، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة هالة فاخر، تأليف طارق رمضان، إخراج محمد خضري.

يذكر أن راندا البحيري تشارك بفيلم "باركود 615" بطولة عدد من النجوم وهم الفنان طارق صبري، الفنانة هاجر الشرنوبي، الفنان أحمد عزمي، الفنانة سامية الطرابلسي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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